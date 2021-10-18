Есть два пути: Зеленский про введение полного локдауна

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил два пути развития ситуации с коронавирусом для страны. Он не исключает введение полного локдауна в Украине, сообщает РБК-Украина.

"Есть два пути... Вакцинация или локдаун. Вот и все. Мы каждый день перед этим выбором. Я против локдауна максимально - из-за экономики. Потому что нет локдауна, мы видим цифры - мы растем" , - заявил Зеленский.

Президент отметил, что в стране в настоящее время растет ВВП, а наполнение бюджета в этом году даже больше, чем было запланировано.

"Я против локдауна, поэтому выбор один - вакцинация. В последний момент мы будем поддерживать локдаун во всем государстве" , - добавил он.

Автор: Анна Полисученко