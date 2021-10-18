Степанов назвал главную проблему из-за офшоров Зеленского

Вопрос, который возник у граждан Украины, касающийся офшоров студии "Квартал 95", к которой причастен президент Владимир Зеленский, три недели не комментировался официально высшим эшелоном власти. И это главная проблема, заявил бывший министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Украина 24.

"Больше всего плохого наделало именно молчание. Я считаю, что президент страны, как высшее должностное лицо нашей страны, обязан отвечать на вопросы, которые есть в обществе. Как только вышла эта информация, этот вопрос даже не юридический, я уверен, что у большого количества людей возникли вопросы. Если это абсолютно нормально, абсолютно нормальное ведение бизнеса, то сразу выходишь на пресс-конференцию и отвечаешь, за что получали средства, как велся бизнес, и дальше нет никаких вопросов" , — отметил Степанов.

Экс-руководитель Минздрава Украины считает, что это молчание двояко могло быть воспринято не только в Украине, но и в странах Запада.

"Три недели молчания - это проблема в стране, потому что сразу все начинают думать: "Ну, если молчит, то что-то есть". Это первая проблема. Вторая проблема - это проблема на Западе. Они так же думают: "Ну, если молчит, ничего не говорит...". Тем более, что прозвучали определенные вещи относительно средств в Приватбанке. Мне кажется, что это самая главная проблема" , — сообщил Степанов.

Как известно, журналисты издания "Слідство.Інфо" 3 октября обнародовали расследования "Офшор 95". Расследователи рассказали об офшорных счетах Владимира Зеленского, в частности о том, что бизнес "Квартала 95" стоит на офшорной сети. Центральной в нем является фирма Maltex Multicapital Corp, зарегистрированная на Виргинских островах.

В СМИ позже появилась выдержка из интервью Зеленского, в котором он сообщил, что офшоры были задействованы еще во времена экс-президента Виктора Януковича. По его словам, на тот момент в Украине сложно было создавать медиа проекты, чтобы на них не оказывалось политическое давление.