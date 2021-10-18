В Раде озвучили сроки принятия госбюджета

Верховная рада может одобрить проект закона о государственном бюджете на 2022 год до конца ноября - середины декабря. В первом чтении документ проголосуют в представленном Кабмином варианте, сообщает РБК-Украина.

"В идеале - чтобы мы в конце ноября проголосовали за него (проект госбюджета-2022 - ред.) во втором чтении, однако вполне нормальный сценарий, если мы проголосуем за него и в первой половине декабря. Мы бы очень хотели избежать этих бюджетных ночей" , - сказала замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, на заседании фракции "Слуга народа" при обсуждении бюджета присутствовали министр финансов Сергей Марченко, который отвечал на вопросы депутатов, а также премьер-министр Денис Шмыгаль. Кравчук отметила, что фракция "Слуга народа" планирует проголосовать проект бюджета в том варианте, в котором он был подан в Верховную раду, и бюджетные выводы.

"Бюджетные выводы достаточно широкие, они позволяют ко второму чтению учесть изменения фактически к любой программе" , - уточнила депутат.

Она добавила, что после голосования законопроект бюджета вернется в Минфин. В документе останется все, что было обещано в первом чтении. При этом депутат отметила, что между первым и вторым чтением Рада рассчитывает на увеличение доходов.

"Поэтому основные изменения будут уже между первым и вторым чтением, то есть после голосования в среду этот документ будет меняться, вернется в Раду и будет доработан бюджетным комитетом" , - сказала Кравчук.

Автор: Ульяна Безпалько