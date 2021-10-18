Грузия и США подписали меморандум о военном партнерстве. Документ подписали министр обороны США Ллойд Остин и глава грузинского оборонного ведомства Джуаншер Бурчуладзе, сообщает РБК-Украина.

Документ отражает долгосрочную политику США по оказанию помощи Грузии, том числе в улучшении её обороноспособности, сдерживании агрессии извне и продвижении страны на пути евроатлантической интеграции.

"Эта инициатива станет центральным элементом сотрудничества между Министерством обороны США, с одной стороны, и Министерством обороны Грузии, и Силами обороны Грузии, с другой. Это знаменует собой действительно новый захватывающий этап в двустороннем сотрудничестве в области безопасности между нашими странами. Мы обязательно воспользуемся оборонной программой Грузии и продолжим поддерживать институциональные реформы в оборонном секторе. Усиливайте способности и навыки, необходимые для эффективного сдерживания и защиты. Мы также будем поддерживать возможность взаимодействия Грузии с НАТО" , - заявил Ллойд Остин.

Глава Пентагона также сообщил о "непоколебимой поддержке" территориальной целостности Грузии со стороны Соединенных Штатов и призвал Россию выполнить взятые на себя обязательства при подписании соглашения о прекращении огня в 2008 году, после российско-грузинской войны. В частности, данное соглашение подразумевает отвод российских войск на довоенные позиции и обеспечение доступа международных организаций в оккупированные регионы Грузии.

Что касается сроков вступления Грузии в НАТО, Ллойд Остин заявил, что " Грузия продолжает добиваться прогресса в области военной реформы ", и что в рамках новой инициативы по усилению обороноспособности Грузии в данном направлении появятся " дополнительные возможност и ".

Автор: Анна Полисученко