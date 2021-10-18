Саакашвили призвал власти Грузии не разгонять протесты

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, находящийся в Руставской тюрьме, обратился к госслужащим с призывом не разгонять мирные акции протеста, сообщает Интерфакс-Украина.

"Призываю спецназовцев и полицейских, не разгонять мирные акции протеста своего народа, народа, который они должны защищать" , - написал Саакашвили на своей странице в Facebook в понедельник.

Он отметил, что 14 октября в Тбилиси собрались "60 тысяч человек, которые потребовали освобождения страны, а не только освобождения лично меня".