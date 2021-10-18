Зеленский заверил в готовности Украины к пику "Дельты"

Украина готова к третьей волне коронавируса. Пик инфицирования штаммом Дельта вскоре будет угасать. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу ICTV, сообщает Корреспондент.

"Третья волна – волна Дельта. Во-первых, мы должны понимать, что она пришла в Украину позднее, чем в Европу... Пик Дельты сегодня и в ближайшие две недели будет угасать, мне так кажется. И не просто кажется, я знаю ту или иную информацию из Министерства здравоохранения, из СНБО. Главное, в этом вопросе понять, насколько ты готов. Считаю, что Украина готова" , - отметил Зеленский.

Он добавил, что в стране в инфекционных больницах за сутки разворачивается до 90 тысяч коек с кислородом, аппаратами искусственной вентиляции легких.