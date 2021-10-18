На Харьковщине водитель-нарушитель сбил патрульного

В Харьковской области водитель легкового автомобиля, остановленный автопатрулем за превышение скорости, при вынесении постановления наехал на одного из патрульных. Инспектора госпитализировали, сообщает Корреспондент.

"18 октября около 13:15 автопатруль на автодороге Киев-Харьков-Довжанский возле села Майское Харьковского района остановил за нарушение установленных ограничений скорости движения автомобиль Suzuki Jimny. При вынесении в отношении нарушителя 1975 года рождения постановления о наложении административного взыскания… водитель начал движение и совершил наезд автомобилем на одного из патрульных" , - говорится в сообщении﻿ пресс-службы полиции региона.

Полицейского отправили в больницу. Нарушителя остановили и передали следственно-оперативной группе. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.