ЮАР направит в Украину торговую миссию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с Министром международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, сообщает Зеркало недели.

Об этом заявили в пресс-службе МИД Украины.﻿ Отмечается, что разговор стал первым контактом глав МИД Украины и ЮАР с 1998 года.

"Министры договорились возобновить полноценный двусторонний диалог, провести политические консультации между внешнеполитическими ведомствами, развивать торговлю и научно-техническое сотрудничество ", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили также расширение договорно-правовой базы отношений и сотрудничество в рамках международных организаций. Кулеба предложил южноафриканской стороне направить в Украину торговую миссию для изучения возможностей развития сотрудничества.

"Восстанавливая диалог с ЮАР после 23 лет перерыва мы создаем дополнительные возможности для наших компаний, в частности в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности, энергетики, судостроения, туризма" , - подчеркнул он.

Министр напомнил, что Стратегия внешнеполитической деятельности Украины уделяет особое внимание развитию отношений со странами Африки. Стороны также договорились о дальнейшем тесном сотрудничестве. Наледи Пандор приняла приглашение Дмитрия Кулебы посетить Украину в следующем году.