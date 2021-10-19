Спецпред США по Афганистану ушел в отставку

Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад покинул свой пост. Об этом информировала пресс-служба Госдепа со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает Лента.Ру.

Блинкен выразил благодарность Халилзаду за «десятилетия его работы в интересах американского народа». Он добавил, что освободившуюся должность займет заместитель Халилзада Томас Уэст. О причинах данного решения информации не приводится.

Ранее журналисты CNN сообщали, что свое решение об уходе с поста Халилзад принял еще несколько дней назад.

В середине августа сообщалось, что Халилзад отправился в Доху, чтобы попытаться убедить членов радикального движения «Талибан» (запрещено в России) прекратить наступление в Афганистане. Он намеревался помочь сформировать ряд совместных международных ответных мер в связи с резко ухудшающейся ситуацией в Афганистане.