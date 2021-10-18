От коронавируса умерла заслуженная артистка Украины

От COVID-19 умерла заслуженная артистка Украины Мария Гонта.﻿ Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Олег Вергелис, ссылаясь на Тернопольский театр, сообщает УНИАН.

"Она ни на что не жаловалась, кроме времени, которое для всех актрис мира - неумолимо. Светлая память замечательной украинской актрисе, которая так и не дождалась звания "народной", хотя с позиций истории украинского театра она была действительно народной, как никто другой в это противоречивое время..."- написал он.

Мария Гонта сыграла более 100 ролей, среди которых: Маруся Чурай ("Девушка из легенды" Л. Забашты), Маруся ("Дай сердцу волю, заведет в неволю" М. Кропивницкого), Катря ("Не судилось", Г. Старицкого), Анна ("Маруся Богуславка", Г. Старицкого), Мелася ("Оборона Буши", Г. Старицкого), Оксана, Одарка ("Запорожец за Дунаем", С. Гулака-Артемовского) и другие.