В Киеве на остановке произошла поножовщина

В Днепровском районе Киева в понедельник, 18 октября, на остановке общественного транспорта конфликт между двумя мужчинами перерос в поножовщину: пострадавший получил ранение живота, сообщает Корреспондент.

Об этом информировала пресс-служба столичной полиции. Инцидент произошел возле станции метро Левобережная.

"Во время посадки в маршрутное транспортное средство между двумя пассажирами возник внезапный конфликт, в результате чего один из них ударил оппонента ножом в живот" , - информировали правоохранители.

Раненого участника конфликта госпитализировали. Злоумышленника же задержали свидетели произошедшего. Им оказался 50-летний ранее судимый уроженец Полтавской области.

Информация о событии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции. После проверки события ему будет дана правовая квалификация.