Киев приближается к красной зоне карантина

На сегодня в больницах столицы заняты 70% койкомест, предназначенных для пациентов госпитализированных с коронавирусом. Такая заполненность свидетельствует о стремительном приближении Киева к “красной зоне”, о чем власти города могут объявить в ближайшее время, сообщает Зеркало недели.

По информации телеграм-канала телеканала “Дом”, об этом на брифинге заявил председатель комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По состоянию на утро 18 октября Киев находился в оранжевой зоне.

По словам Михаила Радуцкого, ожидаемый на ноябрь пик заболеваемости COVID-19 может произойти уже на следующей неделе. Несмотря на то, что ситуация с вакцинацией в стране неутешительная, о всеукраинском локдауне речь пока не идет, ведь каждый отдельный регион может на свое усмотрение определять ограничения в рамках адаптивного карантина.

На утро 18 октября в красной зоне карантина находятся пять областей, в оранжевой — Киев и 13 областей, остальные — в желтой.