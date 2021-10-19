В Чехии заявили о неспособности президента исполнять обязанности

Президент Чехии Милош Земан пока не может исполнять свои обязанности. Об этом заявил 18 октября спикер Сената Милош Вистрчил со ссылкой на данные из больницы, где Земан уже больше недели находится в реанимации, сообщает Крым.Реалии.

Вистрчил сказал журналистам, что отчет предполагает лишь небольшую вероятность, что Земан может вернуться к работе в ближайшие недели.

По его словам, парламент должен обсудить применение конституционной статьи, которая переводит обязанности президента на других чиновников.

Земана доставили в пражский военный госпиталь 10 октября, на следующий день после выборов в нижнюю палату парламента. Врачи отказались раскрыть общественности диагноз 77-летнего президента.

Земан, который много курит и употребляет алкоголь, страдает диабетом и в последние недели пользовался инвалидной коляской.