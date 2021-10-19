Обнародовано видео теракта в афганской мечети
В Сети обнародовано видео нападения представителей террористической группировки "Исламское государство" на шиитскую мечеть в Кандагаре, Афганистан, три дня назад. Ролик в понедельник, 18 октября, опубликовал в Twitter афганский активист Залмай Захир, сообщает Корреспондент.
На кадрах видно, как боевики сначала расстреливают людей на входе в здание, потом внутри прогремел взрыв, который устроил террорист-смертник.
Теракт в шиитской мечети Имам Баргях, которая еще известна как мечеть Биби Фатимы, города Кандагар произошел во время пятничной молитвы, когда в ней находилось около 500 человек.
Точное число жертв пока не объявлено. По последним данным, погибли не менее 62 человек, еще 70 получили ранения.
Ответственность за нападение взяла на себя ИГИЛ. Группировка также назвала имена исполнителей теракта и опубликовала их фотографии.