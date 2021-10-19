В отделениях "Укрпошты" развернули пункты вакцинации

Чтобы охватить вакцинацией большее число пожилых людей, Минздрав открыл мобильные пункты вакцинации на базе почтовых отделений "Укрпошты". Приоритет в них отдается категории 60+, сообщает Обозреватель.

Как рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода, охват прививками от коронавируса пожилого населения остается все еще низким. Особенно отстают показатели вакцинации в сельских регионах, в маленьких городках, где большую часть населения опять же составляют пожилые люди.

"Именно поэтому в деревнях, в маленьких городках мы организовываем выездные мобильные медицинские бригады. Перед этим медицинский работник ходит по дворам и объясняет людям необходимость вакцинации, назначает дату и говорит, куда прийти чтобы получить укол. Далее в назначенную дату приезжает из районного центра мобильная бригада. Потом она возвращается через 28 дней для повторной вакцинации людей" , – рассказал Ляшко.

Он же уточнил, что многие из таких пунктов обустраивают на базе отделений "Укрпошты", куда "старикам легче и привычней добраться". Ляшко добавил, что несмотря на то, что приоритетом для таких выездных бригад являются граждане 60+, медики готовы прививать от коронавируса всех желающих от 18 и старше.