В отделениях "Укрпошты" развернули пункты вакцинации
Чтобы охватить вакцинацией большее число пожилых людей, Минздрав открыл мобильные пункты вакцинации на базе почтовых отделений "Укрпошты". Приоритет в них отдается категории 60+, сообщает Обозреватель.
Как рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода, охват прививками от коронавируса пожилого населения остается все еще низким. Особенно отстают показатели вакцинации в сельских регионах, в маленьких городках, где большую часть населения опять же составляют пожилые люди.
"Именно поэтому в деревнях, в маленьких городках мы организовываем выездные мобильные медицинские бригады. Перед этим медицинский работник ходит по дворам и объясняет людям необходимость вакцинации, назначает дату и говорит, куда прийти чтобы получить укол. Далее в назначенную дату приезжает из районного центра мобильная бригада. Потом она возвращается через 28 дней для повторной вакцинации людей", – рассказал Ляшко.
Он же уточнил, что многие из таких пунктов обустраивают на базе отделений "Укрпошты", куда "старикам легче и привычней добраться". Ляшко добавил, что несмотря на то, что приоритетом для таких выездных бригад являются граждане 60+, медики готовы прививать от коронавируса всех желающих от 18 и старше.
"Я вижу потребность вакцинировать, как минимум, 70% взрослого населения. Поскольку в реанимации сегодня – преимущественно пожилые люди, люди старше 60 лет. Если мы посмотрим картину летальности, то мы видим, что 80% летальных случаев – среди людей 60+. Поэтому это для нас приоритетная группа. И мы направляем все усилия, чтобы вакцинировать именно пожилых людей, 60+, но при этом вакцинируем всех – от 18-ти лет", – отметил министр.