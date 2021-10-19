Крымчанин получил миллионный штраф за "незаконную добычу воды"

Во временно оккупированном Крыму местного бизнесмена оштрафовали на 1 млн рублей за «безлицензионную» добычу пресной воды, сообщает Крым.Реалии.

"Установлено, что индивидуальный предприниматель с 2017 года осуществлял добычу подземной воды и ее поставку жителям с. Привольное без оформления лицензии на пользование недрами. Объем незаконно изъятой воды из скважины составил более 32 тыс. кубических метров. В связи с этим размер вреда, причиненного в результате самовольного пользования недрами, составил порядка 1 млн рублей" , – говорится в сообщении прокуратуры.

Сообщается, что российский прокурор обратился в "суд" с иском о взыскании с предпринимателя вреда, причиненного недрам. Требования прокурора были "удовлетворены в полном объеме".

По данным "ведомства", "после вступления судебного решения в законную силу прокуратурой будет проконтролировано фактическое его исполнение". Имя и фамилия оштрафованного бизнесмена неизвестны. Его публичных комментариев нет.