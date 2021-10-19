В Одессе под поездом погиб мужчина
В понедельник, 18 октября, в Одессе поезд смертельно травмировал мужчину, который лег перед ним на рельсы, сообщает УНИАН.
По данным Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ЧП в Одессе произошло около 10:00 возле железнодорожной станции "Одесса – Застава 1". По словам машиниста, гражданин лег на рельсы перед приближавшимся локомотивом.
"Он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако остановить поезд не успел. Сейчас обстоятельства трагедии и личность погибшего устанавливает следственно-оперативная группа", – сказано в сообщении.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".