В Одессе под поездом погиб мужчина

В понедельник, 18 октября, в Одессе поезд смертельно травмировал мужчину, который лег перед ним на рельсы, сообщает УНИАН.

По данным﻿ Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ЧП в Одессе произошло около 10:00 возле железнодорожной станции "Одесса – Застава 1". По словам машиниста, гражданин лег на рельсы перед приближавшимся локомотивом.

"Он подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако остановить поезд не успел. Сейчас обстоятельства трагедии и личность погибшего устанавливает следственно-оперативная группа" , – сказано в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".