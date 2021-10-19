Эрдоган раскритиковал Совбез ООН за право решать судьбу мира

Судьба человечества не должна быть оставлена на милость "горстке стран" — победителей во Второй мировой войне, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РИА Новости.

"Судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстке стран-победителей во Второй мировой войне. В то время как мир меняется, и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней" , - сказал Эрдоган, выступая в парламенте Анголы в ходе визита в эту страну.

Трансляция велась в его Twitter. По мнению турецкого лидера, нежелание прислушиваться к требованиям перемен означает "настойчивые попытки сохранить статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны".

При этом Эрдоган добавил, что "мир больше пяти", имея в виду пять постоянных членов Совбеза ООН.