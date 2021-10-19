Топливо стремительно дорожает: бензин уже по 32 гривны

Перед украинскими автомобилистами встал нелегкий выбор: либо меньше ездить, либо больше платить за горючее. За минувшую неделю средние цены за литр бензина и дизтоплива повысились почти на гривну, на автогаз – на семь копеек, сообщает Сегодня.

Причины очевидны: продолжающийся рост цен на нефть в мире, ведь Украина импортирует около 80% нефтепродуктов. Вопрос, волнующий всех: когда остановятся цены?

Детальный анализ ситуации на рынке топлива и прогнозы о том, что будет с ценами на горючее к концу октября дали эксперты: директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, директор Научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин и эксперт рынка сжиженного газа Артем Куюн.

Что изменилось за неделю

Драйвером роста цен в Украине традиционно стало Минэкономики: 12 октября им обнародованы новые предельные рекомендуемые цены на бензин и дизтопливо. Стоимость "обычного" бензина для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 32,57 грн/л (+1,07 грн), "обычного" дизтоплива – 31,35 грн/л (+1,12 грн).

Напомним: регулирование цен на не премиальные бензин и ДТ правительство ввело в мае этого года на время карантина, чтобы не допустить необоснованного роста цен. Стоимость премиум-топлива и автогаза не регулируется.

В большинстве областей цены повысились примерно одинаково – от 75 до 90 коп. за литр бензина и от 85 до 95 коп. за литр ДТ. Больше всего горючее подорожало на Луганщине: на 1,05 грн за литр бензина А-95 и до 1,10 грн за литр дизеля. Меньше всего цены на бензин увеличились на Харьковщине: на 62 коп./л А-92, на ДТ – на Полтавщине: на 80 коп./л.

Зато замедлился рост цен на автогаз: если на минувшей неделе розничные цены на него повысились в среднем на 43 коп./л, то на этой неделе подорожание составило всего 7 коп./л. Но в Киеве, где газ более месяца был самым дешевым в стране, произошел скачок цен сразу на 61 коп./л, аккурат до средних по Украине. Теперь самый дешевый газ в Черновицкой области – 18,18 грн/л. Сменился лидер и по максимальным ценам, теперь самый дорогой газ в Донецкой области, ранее был в Луганской.

А-92 и дизтопливо, как и ранее, самые дорогие на Луганщине, причем цена их оказалась одинакова – по 31,59 грн/л. А самый дорогой бензин А-95 – в столице: 32,30 грн/л.

Самые низкие цены на бензины и ДТ в Сумской области: А-92 – 29,17 грн/л, А-95 – 30,13 грн/л, ДТ – 28,97 грн/л. Сумщина – единственный регион, где дизелем пока можно заправиться дешевле 29 грн\л.

Разброс цен увеличился по всем видам топлива, кроме газа (уменьшился). По А-92 разброс составляет 8,3% (2,42 грн/л), было 8,1%, по А-95 – 7,2% (2,17 грн/л), было 6,4%, по дизелю – 9% (2,62 грн/л), было 8,5%, по газу – 2,8% (0,51 грн/л), было 4,8%.

Какие цены во всех регионах – см. инфографики.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 30,09 грн/л (+82 коп.)

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 30,96 грн/л (+85 коп.)

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 29,79 грн/л (+90 коп.)

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 18,35 грн/л (+7 коп.)

Анализ ситуации на рынке

Сергей Сапегин говорит, что, в отличие от предыдущих лет, рост цен на энергоносители имеет глобальный характер. Дорожает все: нефть, природный газ, уголь. Вчера цены на нефть взлетели до максимального уровня за последние три года – почти 86 долл. за баррель самой популярной марки Brent (+3%).

"Это создает аккумулирующий эффект: потребитель не имеет возможности сменить энергоноситель на более дешевый. Создается психологический дискомфорт, риски, которые потребитель пытается нивелировать за счет ажиотажного спроса, что дополнительно повышает цены. Дефицита горючего нет, но мы видим рост цен в опте, причем он опережает розницу" , – разъяснил Сергей Сапегин.

Сергей Куюн отметил: дополнительным фактором для роста средних цен стало то, что 13 октября крупнейшая сеть "Приват" ("Авиас", ANP, "Укрнафта" – всего 1 540 станций) подняла цены на бензин и дизтопливо на 1 грн/л. В сети ANP бензин А-92 подорожал до 28,95 грн/л, А-95 – до 29,95 грн/л и ДТ – до 29,00 грн/л. На станциях "Укрнафты" цены на А-92 и ДТ выросли до 29 грн/л, на А-95 – до 30.

После 13 октября цены на бензины и ДТ в общенациональных и региональных сетях АЗС продолжили рост. В частности, на BVS А-92 и ДТ подорожали на 1 грн/л, до 31,29 грн/л и 30,59 грн/л, А-95 – на 80 коп./л, до 31,79 грн/л.

Максимально подорожало горючее в сетях премиум-сегмента. На WOG и ОККО бензины А-95 и А-92 подорожали на 1,07 грн/л и 1 грн/л, до 32,57 грн/л и 31,99 грн/л, ДТ – на 1,12 грн/л, до 31,35 грн/л.

Shell подняла цену на все виды топлива на 0,52-1,12 грн/л: А-92 подорожал до 31,49 грн/л, А-95 – до 32,57 грн/л, ДТ – до 30,75 грн/л. В сети UPG А-92 подорожал до 30,50 грн/л (+60 коп./л), А-95 – до 31,60 грн/л (+1 грн/л) и ДТ – до 28,50 грн/л (+80 коп./л).

"По сравнению с предыдущими рекомендованными ценами, новые цены оказались выше более чем на гривню за литр, то есть имеем рост почти на 3,5% за декаду, это весьма заметное подорожание" , – констатировал Сергей Куюн.

Артем Куюн говорит, что цена автогаза в опте от "Укргаздобычи" превысила 31 000 грн/т (+2,4%). В пересчете на литр получается более 17 грн без доставки и операционных расходов (еще около 2 грн/л).

Что может измениться за неделю

По прогнозу экспертов, рост цен продолжится.

Сергей Куюн сообщил, что 18 октября отмечено резкое повышение цены на оптовые партии нефтепродуктов как вагонными партиями, так и автомобильными. В среднем цены выросли на 650 грн/т и 42 коп./л соответственно. Рост цен спровоцирован повышением европейских котировок, которые за три дня подскочили на 24 долл./т, до 746 долл./т.

Эксперт добавил, что к концу недели ожидается публикация новых рекомендованных цен от Минэкономики, которые окажутся выше действующих, а значит, дадут импульс для нового подорожания топлива.

"Прогноз неутешительный, топливо будет дорожать и далее, – подтверждает и Сергей Сапегин. – Если говорить о темпах подорожания, то они на этой неделе снизятся более чем вдвое, не более чем на 1-1,5% (на 30-45 коп./л)".

Артем Куюн говорит, что очередной рост оптовых цен на газ создает потенциал для повышения цен в рознице еще на 50 коп./л.

"Маржа при продаже газа сейчас близка к нулю, но не факт, что на неделе цены могут повыситься: конкуренция высокая, а продажи осенью снижаются, – анализирует эксперт. – Поэтому вероятнее всего, что корректировки в отдельных сетях будут, но небольшие. К концу месяца возможно более заметное подорожание. Ожиданий падения цен нет".

Это значит, что в премиум-сетях цена газа устремится к 20 грн/л (19,50 и более), в остальных – превысит 19 грн/л.