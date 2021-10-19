Тарифы на тепло: чего ожидать в ноябре

В Украине частично стартовал отопительный сезон, а поставщики установили цены на газ для населения. Но, несмотря на подписаный меморандум, тарифы могут меняться, сообщает Сегодня.

Что с ценам﻿и?

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал, что цены на коммунальные услуги будут постепенно расти, если не в ближайшие месяцы, то уже в следующем году. Поскольку большинство теплокоммунэнерго будут вынуждены поднимать тарифы, ведь им нужно компенсировать затраты из местного бюджета на отопление, которые они заплатят, как компенсацию разницы стоимости газа. Он не уверен, что уже в этом году выполнят меморандум о ценах на коммунальные услуги.

"Какой будет процент роста? Пока можно лишь сказать средний по палате – 10-20% в среднем. Но он может быть намного больше. Например, в Черновцах уже выросли тарифы на 70%. В Каневе на 35%. В Полтаве на 50% будет рост, если не найдут денег. Киев говорит на 40%" , – рассказал Попенко.

По его словам, на формирование тарифа на отопление влияет не только цена на газ, а и состояние теплосетей – оказалось, что в цену для населения заложена стоимость ремонта теплосетей.

Какие тарифы предлагают украинцам?

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" напомнил, что для населения газ продают по 7,42 грн/куб. А для предприятий и бюджетных компаний – газ предлагают по цене 13,7 грн/куб без НДС и транспортировкой и по 16,8 грн/куб с ПДВ и доставкой. Витренко подчеркнул, что компания делает все необходимое для того, чтобы во время отопительного сезона тарифы остались фиксированными для населения и не повышались. В то же время он обратил внимание на то, что частные поставщики имеют право устанавливать собственные тарифы на газ, которые зачастую в разы превышают официальные от "Нафтогаза".

Официальные тарифы на ноябрь еще не обнародованы, но судя по октябрьским, годовая стоимость газа колеблется от 7,8 грн/куб до 14,9 грн/куб, а месячная – достигает 31 грн/куб.

Самые высокие годовые тарифы у "Херсонрегионгаз" – 14,9 грн за кубометр, "Черновицкая областная энергоснабжающая компания" и "Херсонская областная энергоснабжающая компания" – 13,5 гривен. А самые низкие у "Агросинтез Трейдинг" – 7,8 грн за куб, "Евода Трейд" КП "Луцкводоканал" – 7,88 грн, "Уманьгаз Сбыт" и "Черкассыгаз Сбыт" – 7,89 грн, "Нафтогаза" – 7,96 грн.

А по месячному тарифу самый дорогой газ у "Тас Энергия Страны" – 31,06 грн. А самый низкий месячный тариф у "Энерджи Трейд Груп" – 7,97 грн за куб, "Галнафтогаз" – 7,99 грн. Для жителей Полтавы газ предлагают по 19,8 грн ("Полтавагаз збут"). А для одесситов по 13 грн ("Одесса-газ-постачання").

Для киевлян газ предлагают по 30,05 гривен за кубометр (поставщик "Киевгазэнерджи"). В сентябре тариф этой компании был на уровне 19,80 гривни, в августе – 15,76 гривни за кубометр. Таким образом, по сравнению с летом, цена взлетела в два раза. А в среднем цены на отопление и горячую воду в Киеве могут подорожать почти на 50%. Таким образом, к прошлогодней платежке за тепло придется добавить приблизительно 1-1,3 тысячи гривен.

Кроме того, украинцам, которых перевели к поставщику "последней надежды", придется платить за кубометр 16,58 грн/куб, вместо фиксированных у большинства газсбытов 7,96 грн/куб. Таким поставщиком является "Нафтогаз". Но поставщиком "последней надежды" он может быть лишь 60 дней.