Лесе Никитюк – 34: как провинциалка стала телезвездой

Самая известная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк отмечает день рождение 19 октября. Ей исполнилось 34 года, сообщает Обозреватель.

Хмельничанка без связей и денег стала одной из самых известных фигур в украинском шоу-бизнесе и сейчас находится на пике славы. За ее плечами десяток популярных проектов, а о миллионных гонорарах знаменитости ходят легенды.

Далее о непростой истории успеха украинской телеведущей.

Уроженка провинции

Леся Никитюк родилась в Хмельницком

Семья Леси Никитюк жила довольно скромно, поэтому ей приходилось с юных лет брать на себя ответственность и работать. В детстве звезда одевалась на местном рынке, где искала с мамой дешевый одежду, а также тайно продавала овощи и фрукты, чтобы заработать на куклу Барби. Кроме того, будущая знаменитость страдала от буллинга в школе из-за своей внешности.

Мечтала стать моделью

Леся Никитюк мечтала стать моделью.

Сейчас о таких ногах, как у Никитюк, мечтает почти каждая девушка. Но в юности Леся была неуверенной в себе, а желание стать моделью было несбыточной мечтой.

В родном Хмельницком не было ни модельного агентства, ни модных бутиков. Поэтому она 9 лет занималась плаванием и даже стала мастером спорта, а прикоснуться к моделлингу смогла только спустя более 10 лет, когда ее пригласили на шоу "Супер топ-модель по-украински" в качестве судьи.

Первое появление на телевидении

Вместе с подругой Ольгой Опанасенко Леся была в команде КВН. Первую популярность Никитюк получила благодаря сценке "Галя, я в маршрутке..." в 2010 году. Номер собрал на YouTube более 6 миллионов просмотров.

Позже Леся Никитюк появилась на телевидении в программе "Рассмеши комика". Тогда будущая звезда выступала также в дуэте с подругой. Девушки проиграли, но приходили еще раз и им все-таки удалось выиграть деньги.

Невиданный успех на телевидении

Леся Никитюк совершила кругосветное путешествие

Известной Леся Никитюк стала, когда ее в тревел-шоу "Орел и решка". Звезда посетила около ста стран и совершила кругосветное путешествие.

Но Никитюк ушла из проекта из-за слишком тяжелого графика. В 2013 году она вела программу "Леся здеся", где ставила острые вопросы украинским знаменитостям. Харизматичность, простота и тонкий юмор покорили сердца телезрителей, и карьера Леси стремительно пошла вверх.

Сейчас Леся Никитюк является ведущей топовых телепередач, зарабатывает на рекламе в Instagram и путешествует по миру.

Завидная невеста

Леся Никитюк является завидной невестой

Сердце Леси Никитюк до сих пор свободно. Ранее она находилась в серьезных отношениях с мужчиной, которого называла "соседом" и даже собиралась за него замуж. Звезда скрывает подробности личной жизни, чтобы избавиться завистливых взглядов.

У телеведущей есть тысячи поклонников в сети, которых она радует пикантными фотографиями в откровенных платьях и купальниках, однако найти "того самого" пока не удалось.