В Киеве продлят работу метро из-за футбольного матча

В связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Реал" (Мадрид) в ночь с 19 на 20 октября работа метрополитена будет продлена на один час, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом предупредила пресс-служба КП "Киевский метрополитен" в Фейсбуке.﻿ Отмечается, что начало игры в 22:00.

Также возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций.