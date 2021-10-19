Талибы одобрили вакцинацию афганских детей от полиомиелита

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствовала решение руководства движения "Талибан" поддержать кампанию ВОЗ и ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) по вакцинации афганских детей по всей стране от полиомиелита, говорится в заявлении, опубликованном во вторник на сайте организации, сообщает Зеркало недели.

Вакцинация от полиомиелита начнется 8 ноября и станет первой подобной акцией за три года. В результате масштабной кампании прививки получат около трех миллионов детей, в том числе - проживающих в отдаленных районах страны. Полиомиелит, как напоминают в ВОЗ, опасное заболевание, вызывающее паралич и смерть. Для надежной защиты от инфекции необходим прием нескольких доз пероральной вакцины.

"Чтобы полностью ликвидировать полиомиелит, нам нужен постоянный доступ ко всем детям Афганистана. Это - наш приоритет", - подчеркнул представитель ВОЗ в Афганистане Дапенг Луо, чьи слова цитирует сайт.

В этом году в Афганистане выявлен лишь один случай дикого полиовируса. В подобной ситуации у страны есть все шансы полностью ликвидировать болезнь, считают специалисты ВОЗ. Предстоящая кампания нацелена на предотвращение новой вспышки и смягчение риска передачи инфекции при переходе через границу с Пакистаном. В ходе вакцинации дети в возрасте от шести месяцев до 5 лет также получат витамин А.

Отмечается, что широкомасштабная кампания по иммунизации от полиомиелита стала возможной благодаря переговорам между представителями ООН и движения "Талибан". Стороны также договорились о возобновлении вакцинации от кори и COVID-19, однако, на первом месте сейчас полиомиелит.