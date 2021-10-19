Сеул подтвердил запуск Пхеньяном баллистической ракеты

КНДР произвела запуск одной баллистической ракеты в сторону Японского моря, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS), сообщает Интерфакс.

По его данным, запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря был произведен из района портового северокорейского города Синпхо (провинция Хамген-Намдо). Отмечается, что запуск был обнаружен в 10:17 (4:17 по Киеву).

"Разведывательные органы Южной Кореи и Соединенных Штатов в настоящее время проводят тщательный анализ дополнительной информации" , - говорится в сообщении JCS.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщил, что во вторник Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.