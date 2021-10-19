Курс валют НБУ на 19 октября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 19 октября 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 18 октября, снизился на 1 коп до 26.34 за 1 доллар.
Евро подорожал на 12 коп до 30.56 за 1 евро.
Курс рубля вырос до уровня 3.70 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 33 коп до 36.18 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 13 коп до 28.53 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 2 коп до 6.67 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.335600
|EUR
|Евро
|30.561100
|RUB
|Рубль
|0.369510
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.182500
|CHF
|Швейцарский франк
|28.528000
|PLN
|Польский злотый
|6.673700