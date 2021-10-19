Курс валют НБУ на 19 октября

Курс валют НБУ на 19 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 19 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 18 октября, снизился на 1 коп до 26.34 за 1 доллар.

Евро подорожал на 12 коп до 30.56 за 1 евро.

Курс рубля вырос до уровня 3.70 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 33 коп до 36.18 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 13 коп до 28.53 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 2 коп до 6.67 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.335600 --0.006
EUR Евро 30.561100 +0.115
RUB Рубль 0.369510 +0.003
GBP Фунт стерлингов 36.182500 +0.326
CHF Швейцарский франк 28.528000 +0.13
PLN Польский злотый 6.673700 +0.02

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