Курс валют НБУ на 19 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 19 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 18 октября, снизился на 1 коп до 26.34 за 1 доллар.

Евро подорожал на 12 коп до 30.56 за 1 евро.

Курс рубля вырос до уровня 3.70 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 33 коп до 36.18 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 13 коп до 28.53 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 2 коп до 6.67 за 1 польский злотый.