Карантин: правила жизни в "красной" зоне

В "красной" зоне карантина в Украине с максимальными ограничениями находятся Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области. С 21 октября ограничений станет еще больше и не только в этих пяти регионах, сообщает РБК-Украина.

Ситуация в областях "красной" зоны

Херсонская область перешла в зону с ограничениями, подобными на прошлогодний локдаун, с 15 октября. После этого, в частности в Херсоне начали сообщать о транспортном коллапсе - маршрутки отказываются выходить на рейсы из-за проверок и штрафов. Как следствие, люди выстраиваются в огромные очереди и часами ждут автобус.

Еще четыре области - Одесская, Запорожская, Донецкая и Днепропетровская - "присоединились" к "красной" зоне вчера. После введения ограничений в Одессе, Запорожье и Днепре местные жители также начали выстраиваться в очереди. Но, в отличие от Херсона, не на маршрутку, а за вакциной.

"Красная" зона

Что закрыто

В "красной" зоне карантин запрещается:

работа кафе и ресторанов,

ТРЦ и рынков,

кинотеатров и театров,

бассейнов и фитнес-центров,

учреждений образования.

Что работает

Несмотря на максимальные ограничения в "красной" зоне продолжают работать:

продуктовые магазины,

АЗС,

банки,

почта,

аптеки,

ветклиники.

Как законно избежать ограничений

Для того чтобы иметь возможность не соблюдать ограничения "красной" зоны необходима вакцинация. Так, например, для работы кафе или кинотеатра необходимо, чтобы 100% сотрудников и посетителей были вакцинированы двумя дозами. Подтверждает полный курс вакцинации "зеленый" COVID-сертификат, который можно сгенерировать в приложении "Дія".

Еще одним вариантом может быть негативный ПЦР-тест, но действует он лишь 72 часа.

Рейды и проверки начнутся по всей Украине

С 21 октября рейды полиции будут проверять соблюдение карантина по всей Украине. В частности, правоохранители будут проверять COVID-документы, а также соблюдение масочного режима и дистанции.

Рейдовые проверки будут в транспорте, а также в местах массового скопления людей. Кроме того, в ноябре в Украине в двух городах (Киеве и Днепре или Харькове) планируют запустить "пилот" - подключить к выявлению нарушителей карантина камеры.

С 21 октября транспорт не для всех

Уже с четверга вступят в силу новые правила для межобластных поездов, самолетов и автобусов. Транспортом можно будет воспользоваться только при наличии сертификата вакцинации или ПЦР-теста, или теста на антиген.

В частности, в УЗ сообщали, что документы будут проверять при посадке и если COVID-безопасность не будет доказана - пассажиру могут отказать в поездке. Кроме того, на вокзалах планируют разместить лаборатории - это позволит пассажирам сделать тест на месте.

Автор: Ирина Гамерская