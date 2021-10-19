Карантин: правила жизни в "красной" зоне

Карантин: правила жизни в "красной" зоне
Фото: Pixabay

В "красной" зоне карантина в Украине с максимальными ограничениями находятся Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области. С 21 октября ограничений станет еще больше и не только в этих пяти регионах, сообщает РБК-Украина.

Ситуация в областях "красной" зоны

Херсонская область перешла в зону с ограничениями, подобными на прошлогодний локдаун, с 15 октября. После этого, в частности в Херсоне начали сообщать о транспортном коллапсе - маршрутки отказываются выходить на рейсы из-за проверок и штрафов. Как следствие, люди выстраиваются в огромные очереди и часами ждут автобус.

Еще четыре области - Одесская, Запорожская, Донецкая и Днепропетровская - "присоединились" к "красной" зоне вчера. После введения ограничений в Одессе, Запорожье и Днепре местные жители также начали выстраиваться в очереди. Но, в отличие от Херсона, не на маршрутку, а за вакциной.

"Красная" зона

Что закрыто

В "красной" зоне карантин запрещается:

  • работа кафе и ресторанов,
  • ТРЦ и рынков,
  • кинотеатров и театров,
  • бассейнов и фитнес-центров,
  • учреждений образования.

Что работает

Несмотря на максимальные ограничения в "красной" зоне продолжают работать:

  • продуктовые магазины,
  • АЗС,
  • банки,
  • почта,
  • аптеки,
  • ветклиники.

Как законно избежать ограничений

Для того чтобы иметь возможность не соблюдать ограничения "красной" зоны необходима вакцинация. Так, например, для работы кафе или кинотеатра необходимо, чтобы 100% сотрудников и посетителей были вакцинированы двумя дозами. Подтверждает полный курс вакцинации "зеленый" COVID-сертификат, который можно сгенерировать в приложении "Дія".

Еще одним вариантом может быть негативный ПЦР-тест, но действует он лишь 72 часа.

Рейды и проверки начнутся по всей Украине

С 21 октября рейды полиции будут проверять соблюдение карантина по всей Украине. В частности, правоохранители будут проверять COVID-документы, а также соблюдение масочного режима и дистанции.

Рейдовые проверки будут в транспорте, а также в местах массового скопления людей. Кроме того, в ноябре в Украине в двух городах (Киеве и Днепре или Харькове) планируют запустить "пилот" - подключить к выявлению нарушителей карантина камеры.

С 21 октября транспорт не для всех

Уже с четверга вступят в силу новые правила для межобластных поездов, самолетов и автобусов. Транспортом можно будет воспользоваться только при наличии сертификата вакцинации или ПЦР-теста, или теста на антиген.

В частности, в УЗ сообщали, что документы будут проверять при посадке и если COVID-безопасность не будет доказана - пассажиру могут отказать в поездке. Кроме того, на вокзалах планируют разместить лаборатории - это позволит пассажирам сделать тест на месте.

Автор: Ирина Гамерская

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