В Шотландии взрыв уничтожил два жилых дома

На юго-западе Шотландии, в городе Эре, два жилых дома были полностью разрушены в результате мощного взрыва, предварительно, бытового газа. Госпитализированы четыре человека, сообщает Корреспондент.

По информации Daily Express, инцидент произошел накануне вечером.

"Мы прибыли на место происшествия после сообщений о взрыве в доме на улице Горс-парк в Эре, прогремевшем после 19:10 (21:10 по Киеву - ред.) в понедельник. Экстренные службы также прибыли на место. Мы рекомендуем пока что избегать данного района" , - цитирует издание полицию.

Отмечается, что после взрыва начался пожар. Жителей близлежащих домов эвакуировали. Как уточнили в ВВС, в результате взрыва был полностью разрушен по крайне мере один двухэтажный частный жилой дом, у другого обвалилась одна из стен. Данных о погибших пока нет.

На место ЧП были направлены три машины с экипажами пожарных, обученных работе в условиях чрезвычайной ситуации, шесть машин скорой помощи и медицинский вертолет. Пострадавшие доставлены в больницу Кроссхаус.