Топ 5 городов для шопинг-тура: где можно дешево купить брендовые вещи

Старый гардероб уже совсем надоел, а в ближайших магазинах нет ничего интересного? Далее собраны топ самых привлекательных городов для шоппинг-тура, сообщает Обозреватель.

Куала-Лумпур

Столица Малайзии в последние годы набирает популярности среди модной тусовки. А все потому, что каждый март, май и декабрь во всех магазинах города проходят невероятные распродажи. И это не какая-то маркетинговая уловка, а указ властей. В эти периоды можно отхватить вещи от известных брендов практически за копейки.

Когда все покупки будут сделаны, советуем немного погулять по городу. Здесь большое количество парков, разнообразных музеев, мечетей, храмов. Наибольшей популярностью среди туристов пользуются пещеры Бату, рынок в Чайнатауне и башни Петронас.

Куала-Лумпур популярен среди ценителей моды. Источник: pixabay.com

Лондон

Цены здесь не самые низкие в мире, но вот разнообразие магазинов удивит любого. Только представьте, в городе есть отели для тех, кто приехал на шоппинг -тур, а большинство торговых центров построены так, что в них можно гулять сутками.

Сердцем модной жизни Лондона считается Оксфорд–стрит с гигантскими ТЦ Liberty и Selfridges. Еще следует посетить Chic Outlet Shopping Village. Это целый город с магазинами, ресторанами и отелями, построенный только для шоппинга.

В Лондоне за последние годы построили несколько огромных торговых центров. Источник: pixabay.com

Вена

Столица Австрии прославилась среди модной тусовки самой низкой стоимостью брендовых вещей. И это не удивительно, ведь Вена занимает второе место в Глобальном рейтинге привлекательности цен на одежду. Магазинов здесь уйма. Но стоит учесть, что большинство из них работают до 5 вечера, а после 6 город, прям как в мафии, засыпает.

Решив скупится в Вене, обязательно внесите в список мест, которые стоит посетить, крупнейший магазин обуви в Европе Humanic. Там вы точно найдете "те самые туфли", кроссовки для бега и вообще что угодно. Главное, не оставить здесь все деньги. Одежду же советуем искать в магазинах на Кернтнерштрассе, Грабен и Роттурмгассе. Не забудьте посетить универмаги Gerngross и Steffl.

Вена прославилась дешевыми ценами на одежду. Источник: pixabay.com

Гонконг

Если вы устали от однообразного шоппинга, то этот город контрастов сумеет поднять вам настроение. Магазины карнавальных костюмов, необычных украшений, экзотических растений и еще всего на свете. Конечно же, тут есть и знакомые нам бренды. Но в Гонконг приезжают не просто за вещами, сюда едут за эмоциями.

Советуем пройтись по огромному количеству рынков, где можно купить все: от зеленого чая до антикварной мебели. И, конечно же, посетите самые большие торговые центры города - Harbour City, Lane Crawford и Pacific Place.

Гонконг подойдет тем, кто устал от монотонного шоппинга. Источник: pixabay.com

Милан

Мы не могли пропустить этот город в нашей подборке. Мировая столица моды настолько переполнена фешенебельными бутиками, что порой не знаешь, как успеть все их обойти. Тут найдутся магазины на любой вкус и кошелек. И именно в Милане можно понять, чем итальянский шоппинг отличается от всего остального в мире.

Обязательно зайдите в знаменитый "квадрат моды" Quadrilatero della Moda. Это пешеходная зона с магазинами, где на витринах красуются лучшие дизайнерские вещи. Несомненно, вас впечатлит выбор одежды в квартале из улиц Монтенаполе, Спига, Манзони и Сант-Андреа. И не забудьте о местных аутлетах, где элитные изделия продаются минимум вполовину дешевле, чем в фирменных магазинах.