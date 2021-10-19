В странах Скандинавии отменили маски при авиаперелетах

Скандинавские авиакомпании отменили требование носить маски на рейсах между Данией, Норвегией и Швецией, сообщает Зеркало недели.

Авиакомпании SAS, Norwegian, Wideroe и Flyr отменили масочный режим на борту. Это касается путешественников, которые летают между Данией, Норвегией и Швецией.

В аэропорту Осло требование об обязательном ношении масок также отменили. Изменить правила авиакомпаний позволил высокий процент вакцинации в Скандинавии.

По данным Bloomberg, в Дании прививки от коронавируса получили 76,2% населения, в Норвегии — почти 74%, в Швеции — 68,5%.