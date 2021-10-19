Почему Сатурн имеет такой наклон оси вращения

Каждая из планет Солнечной системы имеет определенный наклон своей оси вращения. Например, у Земли угол наклона составляет более 23 градусов. В каждой планеты этот угол отличается. А вот что именно вызывает образование такого наклона - точно неизвестно, сообщает 24 Канал.

Наклон оси - это угол между осью вращения и воображаемой линией, перпендикулярной плоскости орбиты. В Урана этот угол составляет почти 98 градусов - планета практически "лежит на боку". Ученые считают, что такой наклон возник из-за столкновения неизвестного космического тела с планетой в далеком прошлом. Земля, вероятно, тоже столкнулась в прошлом с протопланета, что и вызвало образование наклон в 23 градусов. Угол наклона же Сатурна составляет почти 27 градусов. Газовый гигант тоже имел в прошлом столкновения? Ученые говорят, что не это стало причиной.

Как у Сатурна возник такой наклон оси вращения

Научная команда из Парижской обсерватории и Пизанского университета считает, что наклон оси вращения около 27 градусов возник у Сатурна совсем недавно. А причиной этого стал не удар какого-то огромного космического тела или влияние других планет-гигантов, а наличие у газового гиганта огромного спутника - Титана.

Астрономы провели подсчеты, которые показали, что около 1 миллиарда лет назад орбита Титана все еще стабилизировалась. Пока огромный спутник мигрировал на свое настоящее орбитальное место, то влиял гравитационно на материнскую планету - Сатурн. Вероятно, гравитационном взаимодействии могли подвергнуться и другие многочисленные спутники "Властелина колец".

Следует отметить, что эта гипотеза идет в разрез с доминантной сегодня в научных кругах теории, называемой "Модель Ниццы". Она описывает динамичное развитие Солнечной системы и является общепринятой. Согласно "Моделью Ниццы", наклон угла оси вращения Сатурна возник из-за миграции планет-гигантов из внутренних регионов Солнечной системы к их сегодняшних позиций. Именно Нептун, кочуя в направлении Пояса Койпера, гравитационно влияние на Сатурн и привел к образованию наклона.

Вероятно, что теперь в научном сообществе возникнет дискуссия, которая должна будет рассудить, чья теория окажется верной.