Направление на КТ: как его получить и сделать бесплатно

В Украине направление на бесплатную компьютерную томографию могут получить пациенты для обследования состояния органов грудной клетки. В частности, такое направление могут выписать пациенту, когда нет возможности провести ПЦР-тест на коронавирус, у него есть дыхательная недостаточность или есть сопутствующие патологии, сообщает РБК-Украина.

Пациенту сначала нужно обратиться к своему семейному или лечащему врачу за медицинской помощью. Если врач увидит такую необходимость, то он выпишет пациенту направление на такое обследование. Направление можно получить на телефон, там указывается только код обследования и информация об медицинском учреждении и имя врача, который сделал это направление.

Далее пациент выбирает медицинское учреждение, которое предоставляет амбулаторную помощь по контракту с НСЗУ. Больница или поликлиника должна предоставлять услуги по пакету: "Диагностика, профилактика, наблюдение, лечение и реабилитация пациентов в амбулаторных условиях". Список таких заведений есть на сайте НСЗУ. Также можно узнать в контакт-центре по номеру: 16-77. Об этом рассказали на странице Минздрава в Facebook.

Пациенту необходимо самостоятельно позвонить в медицинское учреждение и уточнить, есть ли у них аппарат для проведения КТ (томограф) и специалист, который проводит такое обследование. Если ответ положительный, то нужно записаться на обследование и прийти в медучреждение в назначенное время для бесплатного КТ.

Если пациент находится на лечении в стационаре, то все необходимые обследования входят в соответствующий пакет услуг и проводятся сразу в той больнице, куда пациента госпитализировали. Для оказания необходимой помощи больница должна иметь все необходимое.

Автор: Анна Шиканова