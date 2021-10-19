Самые экономичные автомобили для города

Автомобильные эксперты составили список машин, которые идеально подойдут для города. Все они могут похвастаться небольшими габаритами (комфорт и вместительность при этом не пострадали), экономичным расходом топлива, неприхотливым мотором и надежностью, сообщает Судебно-юридическая газета.

KIA Picanto

Открывает ТОП-5 представитель А сегмента KIA Picanto. Автомобиль привлекателен ярким дизайном, хорошим оснащением и достаточно просторным для своих размеров салоном.

Объем багажника достигает 255 литров. Под капотом базовой версии находится 1,0-литровый мотор, способный выдавать 67 л.с., чего в городских условиях вполне достаточно. Особенно поражает экономичность – в смешанном цикле расход топлива составляет 4,4 литра на 100 км пути. Габариты KIA Picanto составляют 3595х1595х1495 мм, что позволяет парковаться даже в самых сложных условиях. Расстояние между осями достигает 2 400 мм.

Renault Sandero

Еще одним ярким представителем городских машин является Renault Sandero, который сочетает в себе стиль и хороший функционал. Главными преимуществами является дорожный просвет в 172 мм, который при необходимости позволяет заехать на бордюры, а также багажник, способный вмещать 320 литров. Габариты Renault Sandero составляют 4070х1733х1523 мм при колесной базе в 2 589 мм. В стартовой комплектации покупателям предложат 1,6-литровый двигатель, сочетающийся с механической трансмиссией. Расход топлива в городе не превышает 9,4 литров на 100 км пути, а за городом он составляет не больше 5,7 литров.

KIA Rio

В модельном ряду корейского бренда есть еще один автомобиль, который отлично подходит для езды в городских условиях – KIA Rio. Под капотом такого авто находится 1,4-литровый мотор, способный выдавать 100 л.с.

Габариты KIA Rio составляют 4420х1740х1470 мм, а расстояние между осями 2 600 мм. После обновления популярный седан получил еще более стильную внешность, а его стартовая комплектация теперь оснащается новыми опциями. Пригодность этого авто для города подтверждается высокими продажами в городах-миллионниках, а также использовании в службах такси и каршеринга.

Ravon R2

Под капотом находится 1,2-литровый двигатель с мощностью 85 л.с., который уже в стартовой комплектации работает с автоматом. Такое сочетание обеспечивает расход топлива на уровне 6,2 литров в смешанном цикле. Однако есть у авто и явные недостатки. Если по габаритам Ravon R2 cсопоставим с KIA Picanto – 3640х1597х1522 мм, то по объему багажного отделения явно проигрывает – всего 170 литров. У авто небольшой объем топливного бака – 35 литров, что скромно даже для городских авто.

Skoda Fabia

Главное преимущество – очень надежный 1,4-литровый мотор с мощностью 86 л.с. По заверению владельцев, без капитального ремонта он может проехать 500 тыс. километров. Длина Skoda Fabia составляет ровно 4 метра, а ширина 1 642 мм. Дорожный просвет получился небольшим – всего 149 мм, что выдает в Fabia классический городской автомобиль. Расход бензина в смешанном цикле составляет 5,9 литров.