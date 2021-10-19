Nissan Leaf в третьем поколении станет компактным кроссовером

Электрический хэтчбек Nissan Leaf нового, третьего, поколения, который появится к 2025 году, изменит форму кузова и станет компактным кроссовером. Такое заявление в своем интервью сделал глава европейского офиса Nissan Гийом Картье, сообщает Today.ua.

Nissan Leaf в третьем поколении станет компактным кроссовером - today.ua

Новый кроссовер Leaf построят на платформе CMF-EV альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Это электрическая платформа, на которой планируют создать самые разнообразные машины с электрической силовой установкой.

Ожидается, что Leaf нового поколения появится к 2025 году, или в 2025 году. К этому времени японский автогигант разработает и выпустит на рынок еще четыре электрических кроссовера: Juke, Qashqai, Ariya и X-Trail.

Нужно отметить, что Nissan при помощи Renault и Mitsubishi разработает для Европы несколько новых моделей. Например, небольшие автомобили, которые придут на смену Micra.

Nissan Leaf в третьем поколении станет компактным кроссовером

По словам Картье, компания Nissan делает ставку на электрификацию. Это значит, что японский автогигант не будет инвестировать в технологии двигателей внутреннего сгорания, чтобы соответствовать экологическому стандарту Евро-7.

Картье утверждает, что через несколько лет стоимость автомобилей снизится, именно поэтому Nissan будет делать на них акцент.

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