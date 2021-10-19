Новая почта изменила тарифы на доставку в почтоматы

Компания "Новая почта" (НП) на период с 19 октября по 31 декабря установила единый сниженный тариф на доставку посылок в почтоматы, сообщает UBR.

Он составит 35 грн и будет действовать по всей территории Украины, независимо от веса посылки и расстояния между отправителем и адресатом.﻿ Об этом рассказали в пресс-службе компании.

По базовым тарифам НП цена 35 грн была предусмотрена только для доставки посылок весом не более 0,5 кг, отправляемых в пределах города. Чтобы отправить такую посылку в пределах области нужно было заплатить 40 грн, а в населенный пункт Украины вне области – 45 грн.

При этом намного дороже обходится доставка тяжелых грузов – например, доставка за пределы области посылки весом 10-20 кг по базовому тарифу стоит 90 грн.

Отметим, что эти тарифы сохраняются для отправлений в отделения НП.

Кроме того, в рамках этой акции, с 19 октября по 31 декабря, "Новая почта" не будет взымать с клиентов комиссию за дополнительные услуги "Денежный перевод" (комиссия 20 грн и 2% от суммы перевода) и "Контроль оплаты".

В НП напоминают, что услугу доставки в почтомат можно выбрать при заказе товара в интернет-магазине. Доставку в почтомат нужно оплатить через мобильное приложение "Новой почты" или на сайте компании в разделе "Трекинг".

Чтобы забрать посылку, нужно воспользоваться мобильным приложением – открыть его возле почтомата, перейти в раздел "Мои отправления", выбрать нужную экспресс-накладную и нажать кнопку "Открыть ячейку".