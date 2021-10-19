Украину накроет потепление: синоптик назвала даты
В ближайшую неделю погода в Украине будет переменчивой. Со среды Украину ждет кратковременное, но интенсивное потепление, сообщает Обозреватель.
Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала.
По ее словам, со среды, 20 октября, начнется потепление.
"Самыми теплыми днями будут четверг и пятница. Дневные температуры составят +16... +18 градусов, на юге и юго-востоке даже до +20 градусов", – рассказала синоптик.
Потепление будет достаточно интенсивным, но, долго оно не продержится.
"Бабьим летом эти дни назвать нельзя, потому что бабье лето – это длительный период теплой погоды, хотя бы 5-6 дней. Это просто кратковременное потепление", – отметила она.