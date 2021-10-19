Украину накроет потепление: синоптик назвала даты

Украину накроет потепление: синоптик назвала даты

В ближайшую неделю погода в Украине будет переменчивой. Со среды Украину ждет кратковременное, но интенсивное потепление, сообщает Обозреватель.

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    Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала.

    По ее словам, со среды, 20 октября, начнется потепление.

    "Самыми теплыми днями будут четверг и пятница. Дневные температуры составят +16... +18 градусов, на юге и юго-востоке даже до +20 градусов", – рассказала синоптик.

    Потепление будет достаточно интенсивным, но, долго оно не продержится.

    "Бабьим летом эти дни назвать нельзя, потому что бабье лето – это длительный период теплой погоды, хотя бы 5-6 дней. Это просто кратковременное потепление", – отметила она.

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