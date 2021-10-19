Украину накроет потепление: синоптик назвала даты

В ближайшую неделю погода в Украине будет переменчивой. Со среды Украину ждет кратковременное, но интенсивное потепление, сообщает Обозреватель.

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Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала.

По ее словам, со среды, 20 октября, начнется потепление.

"Самыми теплыми днями будут четверг и пятница. Дневные температуры составят +16... +18 градусов, на юге и юго-востоке даже до +20 градусов" , – рассказала синоптик.

Потепление будет достаточно интенсивным, но, долго оно не продержится.