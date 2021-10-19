Праздники и памятные даты в ноябре 2021

В ноябре украинцы отметят День украинской письменности и языка, Всемирный день молодежи, День работников радио, телевидения и связи Украины, а также множество других праздников, сообщает УНИАН.

Выходные в ноябре - сколько работаем и отдыхаем

В третьем месяце осени украинцы будут работать 22 дня. Отдыхать - 8 дней, то есть, только по субботам и воскресеньям. Таким образом получается, что дополнительного отдыха мы не получим.

Праздники в ноябре - какие торжества отмечаем

1 ноября - День рождения Европейского Союза, День работника социальной сферы Украины, День вегана.

2 ноября - Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.

3 ноября - День инженерных войск, ракетных войск и артиллерии.

4 ноября - День железнодорожника.

5 ноября - Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, а также День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой войны.

7 ноября - День работника социальной сферы.

8 ноября - Всемирный день градостроительства, Международный день КВН.

9 ноября - День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, а еще День книги рекордов Гиннеса.

10 ноября - Всемирный день молодежи, Всемирный день науки, а также Международный день бухгалтерии.

11 ноября - Всемирный день качества, Всемирный день Юзабилити.

12 ноября - Всемирный день борьбы с пневмонией, День специалиста по безопасности.

13 ноября - Международный день слепых.

14 ноября - Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда, День виноградаря и винодела Украины.

16 ноября - Международный день терпимости, а также День работников радио, телевидения и связи Украины.

17 ноября - Международный день студентов, Всемирный день географических информационных систем, а еще Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.

18 ноября - День сержанта Вооруженных Сил Украины, Международный день отказа от курения, а еще Международный день философии.

19 ноября - Всемирный день мужчин, День работников гидрометеорологической службы, День стеклодела.

20 ноября - Всемирный день ребенка.

21 ноября - День Достоинства и Свободы Украины, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий, Всемирный день рыболовства, Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства Украины, День Десантно-штурмовых войск Украины.

25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

26 ноября - Всемирный день информации, Черная пятница и День без покупок.

27 ноября - День памяти жертв голодомора.

28 ноября - День работника системы финансового мониторинга в Украине, Начало Рождественского поста у православных и Ханука у евреев.

30 ноября - Международный день защиты информации и День домашних животных.

Православные праздники в ноябре 2021 - что будут отмечать христиане

4 ноября - День Казанской иконы Божией Матери.

6 ноября - День иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", Дмитриевская родительская суббота.

8 ноября - День великомученика Димитрия Солунского.

9 ноября - День преподобного Нестора Летописца.

10 ноября - День мученицы Параскевы, День преподобного Иова.

12 ноября - День апостола и евангелиста Марка.

14 ноября - День иконы Божией Матери Одигитрия (Шуйской).

20 ноября - День иконы Божией Матери "Взыграние Младенца".

21 ноября - День собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

22 ноября - День иконы Божией Матери "Скоропослушница".

24 ноября - День исповедника преподобного Феодора Студита.

26 ноября - День Святого Иоанна Златоуста.

27 ноября - Заговенье на Рождественский пост, День Святого Григория Паламы.

28 ноября - Начало Рождественского поста (продлится по 6 января), День преподобного Паисия Величковского.

29 ноября - День святого апостола и евангелиста Матфея.

30 ноября - День преподобного Никона Радонежского.