Праздники и памятные даты в ноябре 2021
В ноябре украинцы отметят День украинской письменности и языка, Всемирный день молодежи, День работников радио, телевидения и связи Украины, а также множество других праздников, сообщает УНИАН.
Выходные в ноябре - сколько работаем и отдыхаем
В третьем месяце осени украинцы будут работать 22 дня. Отдыхать - 8 дней, то есть, только по субботам и воскресеньям. Таким образом получается, что дополнительного отдыха мы не получим.
Праздники в ноябре - какие торжества отмечаем
1 ноября - День рождения Европейского Союза, День работника социальной сферы Украины, День вегана.
2 ноября - Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
3 ноября - День инженерных войск, ракетных войск и артиллерии.
4 ноября - День железнодорожника.
5 ноября - Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.
6 ноября - Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, а также День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков во время Второй мировой войны.
7 ноября - День работника социальной сферы.
8 ноября - Всемирный день градостроительства, Международный день КВН.
9 ноября - День украинской письменности и языка, Всеукраинский день работников культуры и мастеров народного искусства, Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма, а еще День книги рекордов Гиннеса.
10 ноября - Всемирный день молодежи, Всемирный день науки, а также Международный день бухгалтерии.
11 ноября - Всемирный день качества, Всемирный день Юзабилити.
12 ноября - Всемирный день борьбы с пневмонией, День специалиста по безопасности.
13 ноября - Международный день слепых.
14 ноября - Всемирный день борьбы против диабета, Международный день логопеда, День виноградаря и винодела Украины.
16 ноября - Международный день терпимости, а также День работников радио, телевидения и связи Украины.
17 ноября - Международный день студентов, Всемирный день географических информационных систем, а еще Всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких.
18 ноября - День сержанта Вооруженных Сил Украины, Международный день отказа от курения, а еще Международный день философии.
19 ноября - Всемирный день мужчин, День работников гидрометеорологической службы, День стеклодела.
20 ноября - Всемирный день ребенка.
21 ноября - День Достоинства и Свободы Украины, Всемирный день телевидения, Всемирный день приветствий, Всемирный день рыболовства, Всемирный день памяти жертв ДТП, День работников сельского хозяйства Украины, День Десантно-штурмовых войск Украины.
25 ноября - Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.
26 ноября - Всемирный день информации, Черная пятница и День без покупок.
27 ноября - День памяти жертв голодомора.
28 ноября - День работника системы финансового мониторинга в Украине, Начало Рождественского поста у православных и Ханука у евреев.
30 ноября - Международный день защиты информации и День домашних животных.
Православные праздники в ноябре 2021 - что будут отмечать христиане
4 ноября - День Казанской иконы Божией Матери.
6 ноября - День иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость", Дмитриевская родительская суббота.
8 ноября - День великомученика Димитрия Солунского.
9 ноября - День преподобного Нестора Летописца.
10 ноября - День мученицы Параскевы, День преподобного Иова.
12 ноября - День апостола и евангелиста Марка.
14 ноября - День иконы Божией Матери Одигитрия (Шуйской).
20 ноября - День иконы Божией Матери "Взыграние Младенца".
21 ноября - День собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.
22 ноября - День иконы Божией Матери "Скоропослушница".
24 ноября - День исповедника преподобного Феодора Студита.
26 ноября - День Святого Иоанна Златоуста.
27 ноября - Заговенье на Рождественский пост, День Святого Григория Паламы.
28 ноября - Начало Рождественского поста (продлится по 6 января), День преподобного Паисия Величковского.
29 ноября - День святого апостола и евангелиста Матфея.
30 ноября - День преподобного Никона Радонежского.