В домах Киева скоро включат отопление: известна дата

В жилых домах Киева включат отопление уже в субботу, 23 октября. На данный момент тепло дали в детские сады, школы и больницы, сообщает Сегодня.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Тепло в домах будет уже 23 октября

Как рассказал Пантелеев, есть возможность и раньше подключить отопление, если будет заявка от жилищных сообществ.

"Жители дома большинством должны поддержать решение подключения к теплу и направить копию протокола в теплоснабжающую компанию – КП "Киевтеплоэнерго", ООО "Евро-Реконструкция". Мы все живем в условиях карантина, поэтому есть способ письменного анкетирования, которое должна организовать инициативная группа дома, чтобы не собирать домовые собрания" , – отметил Пантелеев.

Отопительный сезон в Украине

В Украине 7 октября уже стартовал отопительный сезон. Первыми начали обогревать школы, садики и больницы в Киеве.