В Германии отменят основные COVID-запреты

Чрезвычайное положение в Германии, введенное в связи с пандемией коронавируса, завершится 25 ноября. Оно действовало почти 19 месяцев – с 28 марта 2020 года, сообщает Обозреватель.

Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Спан. Исключительные меры по борьбе с COVID-19 истекают автоматически, если они не продлены голосованием в парламенте.

Министр отметил, что Институт Роберта Коха классифицирует риск для вакцинированных людей как умеренный. А учитывая текущий уровень вакцинации, чрезвычайное положение должно закончиться.

При этом Спан отметил, что соблюдение дистанции и правил противоэпидемический гигиены, а также ношение масок в помещении по-прежнему абсолютно необходимы.

По данным портала Worldometers, в Германии с начала пандемии было зафиксировано почти 4,4 млн случаев коронавируса, скончалось 95,5 тыс. пациентов.

За последние сутки обнаружено 6,5 тысяч новых случаев болезни, умерло 57 человек. 18 октября Германия заняла пятое место в Европе по новым случаям.