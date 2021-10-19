Renault готовит линейку автомобилей на водородных топливных элементах

Летом 2021 года компания Renault объявила о подготовке линейки коммерческих автомобилей на водородных топливных элементах. В компании уже создали первый прототип фургона Renault Master с нулевым уровнем выбросов, сообщает Судебно-юридическая газета.

Новинка получила приставку Van H2-TECH в названии, а вместе с ней и водородно-электрическую силовую установку. Она состоит из топливного элемента на 30 кВт, батареи емкостью 33 кВтч, электродвигателя и четырех баков, в которых помещается до 6 кг водорода.

Резервуары встроены в крышу автомобиля и накрыты прозрачным колпаком. Запас хода фургона составляет 500 км. Заправить систему можно за пять минут.