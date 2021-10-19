В Эквадоре военный парусник врезался в мост

Учебный парусник Cisne Branco (Белый лебедь) ВМС Бразилии врезался в пешеходный мост в Эквадоре, соединяющий город Гуаякиль с островом Сантай в устье реки Гуаяс. Об этом, ссылаясь на местные СМИ, сообщает Корреспондент.

Парусник ожидает транспортировки в местную гавань, где будет проведен ремонт и дополнительная проверка его исправности перед уходом из Эквадора.

Указано, что также затонул один из местных буксиров, прибывший для оказания помощи бразильскому судну. При этом, никто из членов экипажей обоих судов не пострадал. Ведется проверка причин инцидента, но, скорее всего, он связан с сильным течением реки.

Также отмечается, что это уже четвертый аналогичный инцидент с 2017 года, первый из которых привел к обрушению 145-метрового пролета моста, ведущего на остров, имеющий статус природоохранной зоны. Еще одно судно в 2018 году столкнулось с другим мостом, ведущим на этот остров из соседнего с Гуаякилем города Дуран.