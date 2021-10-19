Virgin Galactic перенесла туристические полеты в космос на 2022 год

Американская компания Virgin Galactic перенесла дату следующего туристического суборбитального полета, сообщает Деловая столица.

Следующие коммерческие полеты запланированы на четвертый квартал 2022 года.

Virgin Galactic хочет усовершенствовать оборудование. В компании отметили, что соответствующую программу начали месяцем позже, чем планировалось. Процесс будет продолжаться 8-10 месяцев.

Компания также собирается провести тестовую миссию корабля Unity-23. На борту будут находиться опытные летчики. Дата запуска еще неизвестна.

Как заявил генеральный директор Virgin Galactic Майкл Колглезир, решения компании "направлены на безопасность, обеспечивают наиболее эффективный путь к коммерческому обслуживанию и являются правильным подходом для бизнеса и клиентов".