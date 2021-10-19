У берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 6,3

В понедельник, 19 октября, у берегов Греции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. Подземные толчки произошли в 08:32 утра в районе моря недалеко от Карпатоса. Об этом, ссылаясь на местные СМИ, сообщает Обозреватель.

По данным Геодинамического института, эпицентр находился в 156 км к юго-востоку от Карпатоса. Сейсмолог Акис Целентис сказал, что главное землетрясение произошло в 210 км к юго-востоку от Ситии на глубине 50 км, и составило 6,1 балла по шкале Рихтера.

При этом ученый сообщил, что причин для беспокойства нет. Однако, профессор Эфтимис Леккас отметил, что, по данным Евро-Средиземноморского центра, землетрясение имело магнитуду 6,3.

Карпатос, Греция. Источник: Карта

"Это было очень сильное землетрясение. Однако, из-за большой глубины очага не ожидается афтершоков. Это землетрясение подтверждает то волнение, которое царит в Греции. Не исключено, что есть и другие инциденты, не опасные" , – пояснил он.

Отмечается, что землетрясение ощущалось на Санторини и Родосе.