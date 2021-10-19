Избрание вице-спикера и отмена закона об олигархах – повестка дня Рады (Обновлено)

Верховная Рада Украины во вторник, 19 октября, соберется на очередное заседание, во время которого изберет первого заместителя председателя парламента, а также рассмотрит двенадцать постановлений об отмене так называемого закона об олигархах, сообщает Зеркало недели.

Согласно повестке дня, опубликованном на сайте парламента, в начале будет рассмотрен вопрос о назначении первого вице-спикера.

Несмотря на наличие двух кандидатур – Александра Корниенко ("Слуга народа") и София Федина ("Европейская солидарность") – скорее всего место справа от Стефанчука займет именно представитель "слуг".

Далее депутаты внесут некоторые изменения в повестку дня шестой сессии Верховной Рады и приступят к рассмотрению постановлений об отмене закона №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным воздействием лиц, имеющих значительную экономическую или политический вес в общественной жизни (олигархов)" из-за коллизии с поправками.

Также во втором чтении сегодня будут рассматривать:

проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины (№5459-1);

проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины (№5850);

проект Закона о внесении изменения в статью 3 Закона Украины "О публичных закупках" по закупке юридических услуг Национальным банком Украины (№ 5852);

проект Закона о внесении изменения в статью 33 Бюджетного кодекса Украины относительно уточнения информации, подаваемой Национальным банком Украины для составления Бюджетной декларации (№5853).

Как заявил нардеп и представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, профильный комитет рекомендовал включить в повестку дня законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс Украины.

"Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета рекомендовал ВР включить в повестку дня и принять за основу проект Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (реестр. № 6062 от 15.09.2021), поданный Кабинетом Министров Украины" , - написал он.

В первом же чтении народные избранники рассмотрят законопроект о досрочном прекращении полномочий сельского, поселкового, городского головы (№5241 и №5241-1) и проект закона "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав" (№ 5572).