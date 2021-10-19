Как сэкономить на отоплении: советы и опыт других стран

В украинских квартирах с каждым днем становится все холоднее, а тарифы на тепло неприятно удивляют. Многие украинцы вынуждены экономить на отоплении и обогреваться другими методами. В ход идут теплые свитера, шерстяные одеяла и десятки литров горячего чая, сообщает УНИАН.

Как сэкономить на отоплении в частном доме или квартире

Существует несколько хитростей, которые помогают уменьшить теплопотери в доме.

Поставьте окна с тройным стеклопакетом – они лучше сохраняют тепло.

Установите современный конденсационный котел с автоматикой.

Поставьте терморегулятор на термостат.

В квартире с центральным отоплением можно установить счетчик учета тепловой энергии.

В частном доме можно утеплить стены и крышу.

Как экономят на отоплении в разных странах

В Германии устанавливают температуру воздуха +16 в квартире, а также устанавливают собственные котельни для отопления. Некоторые используют электрические простыни.

В Японии используют ковры и столы с подогревом, электрические покрывала, кондиционеры. В стране нет центрального отопления.

В Финляндии для экономии тепла устанавливают теплонасосы, которые выводят тепло в здание. Таким образом можно сэкономить 30% элекроэнергии.

В Британии отопление включают только ночью, а также не ставят батареи на кухне. Температура воздуха в квартире обычно не превышает 15 градусов.

Куда обращаться, если не топят или топят ниже нормы

Энергетический эксперт Мария Яковлева

В зависимости от того с кем заключен договор на оказание услуги по теплоснабжению: