Предсмертные работы Рембрандта или Пикассо: где можно увидеть легендарные картины мира

Увидеть самые гениальные картины мира – мечта каждого любителя живописи. Куда отправиться, чтобы получить удовольствие от самых известных и шедевральных образцов искусства, – читайте далее в материале, сообщает 24 Канал.

Сложно найти человека, который бы не знал, кто такие Леонардо да Винчи, Ван Гог, Клод Моне, Пабло Пикассо или Рембрандт. Этими знаменитыми маестро восхищается весь мир, а молодые художники подражают их в своих работах. Если вы тоже любитель искусства, запланируйте отдых в городах, которые славятся своими выставочными залами с легендарными картинами.

7 лучших музеев с картинами

Лувр, Париж

Фото с инстаграма @museelouvre

Один из самых посещаемых и самых старых музеев – Лувра. Именно здесь, по данным Википедии, хранятся около 35 тысяч экспонатов, среди которых – и образцы художественного искусства. Работы Леонардо да Винчи, Делакруа, Рафаэля Санти, Рембрандта ван Рейна и еще многих других художников: уверены, вы будете в восторге от увиденного.

Фото с инстаграма @museelouvre

Собрали легендарные картины в Париже благодаря Франциску I и Людовику XIV. Их коллекции насчитывали более 2 тысяч экспонатов и стали основой для экспозиции Лувра.

В музее можно найти "Портрет дамы Лизы дель Джокондо" или знаменитую "Мона Лизу" Леонардо да Винчи. Эта картина является жемчужиной выставки и часто страдала от попыток угона. Поэтому в Лувре не только усилили охрану, но и установили пуленепробиваемое стекло, защищающее полотно от злоумышленников.

Национальная галерея, Лондон

Европейскую живопись Великобритании можно найти в столице государства –Лондоне. Именно здесь расположена знаменитая Национальная галерея, которой гордится каждый британец.

Национальная галерея в Лондоне / Фото с инстаграма @nationalgallery

Посетители галереи смогут увидеть более 2000 шедевральных работ художников Западной Европы, начиная от полотен XII и заканчивая ХХ веком. Особое внимание работники заведения уделили эпохе Возрождения, а потому ценители искусства смогут насладиться работами гениальных флорентийских и венецианских художников того времени.

Кроме этого, картины расставлены так, чтобы каждый смог проследить эволюцию художественного искусства. Вас ждут гениальные труды да Винчи, Рафаэля, Тернера, Рембрандта, Сезанна, Ван Гога, Ренуара, Моне, Рубенса, Веласкеса, Ван Дейка, Тициана и Беллини.

Национальная галерея в Лондоне / Фото с инстаграма @nationalgallery

Сторонники Рембрандта непременно должны посетить галерею в Лондоне. Все потому, что именно здесь есть большая экспозиция работ художника – от "Портрета Саксии" до "Женщины". Выставленные и предсмертные картины Рембрандта.

Метрополитен-музей, Нью-Йорк

Музей искусства в Нью-Йорке / Фото с инстаграма @metmuseum

Знаменитый музей в Нью-Йорке, по мнению многих посетителей, – настоящая "империя искусства". В Метрополитене выставлено немало произведений художников, которые считались революционными.

Интересно, что музей основали американские бизнесмены еще в далеком 1870 году. Они хотели создать арт-пространство, где можно было восхищаться искусством и более познать его. К инициативе быстро присоединились меценаты, которые жертвовали произведения знаменитых художников. Одним из крупнейших вкладов зафиксировали в 2013 году: тогда музея передали 78 работ легендарных кубистов, среди которых – Пабло Пикассо. В общем пожертву оценили в 1,1 миллиарда долларов.

Музей искусства в Нью-Йорке / Фото с инстаграма @metmuseum

Самыми дорогими картинами музея считаются "Мадонна Эльба" Рафаэля и "Аристотель перед бюстом Гомера" Рембрандта. Кроме этого, здесь выставлен автопортрет Ван Гога.

Музей искусства в Нью-Йорке / Фото с инстаграма @metmuseum

Метрополитен-музей вместил более 2 миллионов экспонатов и охватил 5000-летнюю историю человечества. Посетители смогут увидеть интересные экспозиции со всего мира, картины, скульптуры, доспехи, оружие и тому подобное.

Национальный музей Прадо, Мадрид

Испания тоже может похвастаться немалым культурным наследием. Такие гениальные художники, как Диего Веласкес и Франсиско Гойя прославляют страну на международной художественной арене. Поэтому неудивительно, что в Мадриде в Национальном музее Прадо выставлены одни из самых известных работ этих художников.

Национальный музей Прадо в Мадриде / Фото Википедия

Всего испанский галерея собрала более 7000 картин и тысяча скульптур. Наибольшее пополнение коллекции было с 1819 года, когда король Фердинанд VII объявил музей домом для ценных картин и скульптур Испании.

Собрание картин Веласкеса, Гойи, Эль Греко, Мурильйо – это не все, чем может поразить Национальный музей Прадо. Здесь также можно увидеть работы Боттичелли, Тьеполо, Тинторетто и других знаменитых художников.

Галерея Уффици, Флоренция

Один из старейших музеев мира расположен в итальянской Флоренции. Здесь, в знаменитой галерее Уффици, хранятся ценные картины и античные скульптуры.

Галерея во Флоренции / Фото с фейсбука @uffizigalleries

Украшением выставки является уникальная коллекция живописи эпохи Возрождения. В частности, в галерее можно увидеть "Поклонение волхвов" Джентиле да Фабриано, "Мадонну с младенцем и ангелами" Джотто, "Мадонну Доне" Микеланджело, "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли.

Галерея во Флоренции / Фото с фейсбука @uffizigalleries

Галерея старых мастеров, Дрезден

Выставочные залы Германии с легкостью поразят ценителей искусства. Это и неудивительно, ведь еще король Август II Фридрих и его сын Август III собрали большую коллекцию картин знаменитых художников. Сейчас эти произведения хранятся в Галерее старых мастеров, в Дрездене.

Галерея старых мастеров, Дрезден / Фото Википедия

Жемчужиной галереи является картина Рафаэля Санти "Сикстинская Мадонна", написанная в начале XVI века. Говорят, что король Август III потратил не один год, чтобы получить легендарное полотно и вывезти его в Германию. Когда же картина оказалась в его дворце, тот велел установить трон так, чтобы с наилучшего ракурса рассматривать работу Рафаэля.

Фото Википедия

Львовская галерея искусств

В Украине также есть галереи, которые стоит посетить. Среди них – Львовская галерея искусств, расположенная во дворце Лозинского.

Здесь можно увидеть картины европейских художников XVI – XVIII века. В частности, Тициана, Гойи или Рубенса. Кроме этого, в отделе австрийских произведений искусства выставлена ​​картина Мартино Альтомонте "Битва под Веной", изображающая победу над турками-османами.

Картина "Битва под Веной" / Фото Википедия

Автор: Валерия Головачева, студентка ЛНУ имени Ивана Франко