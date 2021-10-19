Закупорка пищевода: чем грозят популярные продукты из Instagram

Ягоды годжи и асаи, семена льна и чиа, кокосовое масло, киноа и амарант, альтернативная пшеничная мука, растительное молоко…, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Благодаря соцсетям, в частности, Instagram, где каждый "зожник" спешит выставить фото с авокадо, кажется, что других продуктов-антиоксидантов просто не существует и срочно нужно бежать за чаем матча. Но на деле без всех этих раскрученных продуктов можно легко прожить! И при этом питаться сбалансированно, получая все необходимые нутриенты.

Более того: при неправильном применении, некоторые из таких продуктов могут нанести вред организму. Об этом рассказала в своем Instagram нутрициолог Анна Макарова.

Когда говорят о ягодах годжи или асаи, рассказывают истории об антиоксидантной активности. Но смородина, малина и черника тоже обладают этими свойствами.

рассказывают истории об антиоксидантной активности. Но тоже обладают этими свойствами. Семена льна и чиа содержат много питательных веществ. Однако любые семена - продукт жирный и высококалорийный, поэтому относительно реальных размеров порций мы получаем не так много нутриентов.

Семена льна и чиа нужно еще правильно есть! Семена льна лучше измельчать, ведь это облегчает их переваривание. Цельные семена могут пройти через ЖКТ и покинуть толстый кишечник в непереваренном виде.

Не следует есть много семян льна за раз, чтобы не закупорить кишечник. И важно запивать их большим количеством воды.

за раз, чтобы не закупорить кишечник. И важно запивать их большим количеством воды. Чиа следует замачивать либо добавлять в продукты, которые содержат жидкость, например, овсянку или йогурт. Есть чиа в сухом виде и запивать водой не нужно, поскольку они быстро разбухают и даже могут вызвать закупорку пищевода!

следует замачивать либо добавлять в продукты, которые содержат жидкость, например, овсянку или йогурт. Есть чиа в сухом виде и запивать водой не нужно, поскольку они быстро разбухают и даже могут вызвать закупорку пищевода! Семена льна и чиа могут взаимодействовать с медицинскими препаратами, поэтому если вы принимаете лекарства и покупаете семена, следует советоваться с врачом, когда и как их лучше есть.