Оценена эффективность комбинаций с вакциной AstraZeneca

Исследователи из Швеции показали, что у людей, получивших комбинацию из доз вакцин AstraZeneca и мРНК-вакцины, риск заражения коронавирусной инфекцией были ниже, чем у тех, кто получил две дозы векторной вакцины, сообщает Лента.Ру.

В среднем период наблюдения за более чем 700 тысячами участников составил 2,5 месяца. За это время риск заражения у 94 тысяч получивших комбинацию вакцин AstraZeneca и Pfizer, сократился на 67 процентов, а у тех 16 тысяч, кому второй дозой давали препарат Moderna — на 79 процентов. Средняя эффективность для обеих вакцин составила 68 процентов. Всего из этого числа заразились коронавирусной инфекцией 187 человек. У получивших же две дозы AstraZeneca 430 тысяч человек этот показатель составил 50 процентов.

Исследователи подчеркивают, что при оценке эффективности они принимали во внимание все факторы риска COVID-19. Что важно, отмечают они, оценка эффективности комбинаций распространяется и на «дельта»-вариант SARS-CoV-2 — которым более всего заражались участники исследования. Случаи тромбоэмболических осложнений для всех комбинаций были крайне редки, подчеркивают специалисты.

Ранее ряд стран Европы приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca людей старше 65 лет из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Всем тем, кто уже получил первую дозу векторной вакцины, было рекомендовано получить вторую дозу мРНК-вакцин.