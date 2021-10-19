Закрывается один из пунктов пропуска в оккупированный Крым

Пункт пропуска "Чаплинка" на административной границе с оккупированным Крымом прекращает свою работу, сообщает Херсонский пограничный отряд Госпогранслужбы.

Пропуск людей и транспорта через контрольный пункт въезда-выезда "Чаплинка" прекращается в ночь на 19 октября.

Пересечь админграницу с АР Крым можно через пункты "Каланчак" или "Чонгар", которые продолжают работать в штатном режиме.

Решение о закрытии пункта приняли в Херсонской ОГА с согласованием Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.