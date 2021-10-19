От чего зависят цены на газ в Европе и можно ли их предугадать

Этой осенью цены на свободном рынке на газ были крайне нестабильными и побили все рекорды за последние годы, сообщает Сегодня.

Сначала цены на бирже взлетели до рекордного максимума и почти пересекли отметку в 2 тыс. долларов, а потом за один день обвалились на 35%.

Причиной такого стремительного прыжка некоторые считают заявления президента России Владимира Путина об энергетическом кризисе в ЕС, а другие обвиняют во всем погодные условия.

Что же влияет на биржевые цены на голубое топливо, рассказал сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эксклюзивном комментарии.

По словам эксперта, в этом случае одновременно сыграло очень много факторов, а спрогнозировать эту ситуацию и ее дальнейшее развитие очень сложно.

Сложно это из-за специфики бирж, которые ведут себя непредсказуемо и зависят от спекулятивного фактора.

"Биржи ведут себя непредсказуемо. Не найдете ни одного человека ни в Украине, ни за рубежом, который предусмотрел бы такой резкий скачок цен" , – говорит Марунич.

Однако выделить некоторые обстоятельства, которые могут влиять на рост и падение цены на газ все же можно – это:

психологические характеристики (паника на бирже);

заполненность хранилищ газом;

ожидания продавцов;

состояние европейской промышленности (ведь именно промышленность – это основной потребитель природного газа);

объем потребления газа в ЕС (после окончания локдауна спрос резко возрастает, а во время простоя экономики резко падает);

способность поставить газ другими путями (зависимость от одного источника поставок);

погодные условия (холодная зима требует больших объемов голубого топлива).

Не стоит забывать и о факторе, который создает российский газопровод "Северный поток-2", говорит аналитик. Однако и преувеличивать его значение – не стоит.

Напомним, что скандальный газопровод, который проходит в обход территории Украины уже построен. 18 октября компания оператор сообщила, что первую нить потока уже закончили заполнять технологическим газом и она готова к работе.

Однако запустить "Северный поток-2" можно только после прохождения процедуры сертификации и получения всех разрешений.