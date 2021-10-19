Исключение Украины из "зеленого" списка не отменяет "безвиз" - МИД

В Министерстве иностранных дел объяснили ситуацию относительно возможного исключения Украины из списка стран "зеленой" зоны из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, сообщает Левый берег.

Спикер украинского МИД Олег Николенко заверил, что даже если такое решение будет принято, безвизовому режиму это ничем не грозит.

"Важно понимать, что в случае принятия решения ЕС об исключении Украины из "зеленой зоны" не отменяет безвиз, оно лишь вводит временные ограничения на несущественные (туристические) поездки для противодействия распространению коронавирусной болезни. Решение так же может быть позднее пересмотрено при следующем обновление списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится" , - пояснил представитель МИД.

Он добавил, что в случае принятия решения ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а лишь предоставляет рекомендации государствам-членам Евросоюза. Окончательное решение о разрешении либо ограничении того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член принимает отдельно на национальном уровне.

"Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели уже были исключены из "зеленого списка" ЕС, показывает, что не следует ожидать полного закрытия границ как в прошлом году" , - отметил Николенко.

Вчера корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк сообщил, что ЕС планирует исключить Украину из списка стран "зеленой зоны". Наша страна находилась в списке стран, гражданам которых можно путешествовать в страны ЕС без COVID-ограничений. Однако "всплеск количества случаев в последнее время означает, что страна больше не будет оставаться в перечне".